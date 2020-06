Instagram

Lourenço Ortigão partilhou com os seus seguidores a dor de ter perdido uma pessoa que começou por ser apenas uma fã, mas depressa se transformou numa amiga. “Conheci-te a convite da Make a Wish, em Dezembro de 2018. Disseram-me que tinhas o desejo de me conhecer e de ter uma câmara fotográfica. Logo nesse dia, percebi que tinhas uma luz especial.

A partir desse momento, tentei acompanhar a tua evolução e passaste a ocupar um lugar só teu no meu coração. Não apenas pela tua condição particular, mas pela empatia genuína que criei no teu olhar”, lembra o ator da TVI numa mensagem deixada no Instagram.

“Durante este tempo lutaste muito, como uma guerreira, e nos últimos dias infelizmente pioraste drasticamente. Consegui visitar-te uma última vez, no teu último dia em casa, e fui recebido pela tua maravilhosa família como se tivesse nascido e vivido ali. Falámos, rimos, senti-me útil por ver-te sorrir e de coração preenchido por te voltar a ver. Prometi levar-te gelado de baunilha. Infelizmente já não fui a tempo. Merecias o melhor que a vida tem para nos dar. Merecias muito mais vida e muito menos dor. Fazes-me questionar tantas coisas da vida, mas tanto mesmo”, lê-se ainda.

“Querida Nídia, voa. Voa e encontra o teu pôr-do-sol, onde não há dor nem sofrimento. Guia o caminho da tua família, que merece toda a força do Mundo, e se te lembrares de mim mantém-te por perto. Que angústia... Descansa em paz ‘minha fotógrafa’, obrigado pelo PRIVILÉGIO que foi conhecer-te e fazer-te sorrir. O teu desejo trouxe-me muito mais do que poderias imaginar. Olha por nós meu anjo ❤️🌠”, conclui Lourenço Ortigão.

Nídia Azevedo esteve recentemente n’ O Programa da Cristina a falar da doença e foi surpreendida com uma maquilhagem de Inês Franco. Reveja esse momento emocionante: