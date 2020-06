Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 5 de junho que Éder Lopes deu as boas-vindas ao segundo filho. Desde então, o futebolista tem demonstrado nas redes sociais ser um pai orgulhoso dos seus dois meninos, Kai, de quase dois anos, e o recém-nascido Rio.

Recentemente, o futebolista português brindou os fãs com um vídeo enternecedor em que surge acompanhado pelos dois filhos. Um momento de ternura, que deixou os internautas rendidos, incluindo rostos conhecidos como o alfaiate Paula Baptista, que reagiu com vários emojis com corações.

Recorde-se que os dois meninos são fruto do relacionamento do futebolista com a manequim belga Sanne Lopes. Os dois estão casados desde maio de 2017.