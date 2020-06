Reprodução Instagram, DR

Há cerca de dois meses, Aaron Carter e Melanie Martin terminaram a relação após o cantor revelar que a modelo tinha sido presa por agredi-lo na casa onde ambos viviam. O artista chegou mesmo a dizer que a tatuagem com o nome da namorada tinha sido um erro e que Melanie é "a própria definição de insanidade".

No entanto, o casal, que estava junto desde o fim de janeiro, decidiu fazer as pazes e estão noivos, como revelou o músico na sua conta de Instagram. Aaron partilhou uma fotografia da mão da companheira com um anel de noivado. "O amor venceu", escreveu.

O cantor de 32 anos mostrou ainda outra imagem do casal e escreveu na legenda: "Todos merecem uma segunda oportunidade".

Recorde-se que Melanie estava grávida e, no fim do namoro, o músico disse que iria pedir um teste de ADN para confirmar se era o pai da criança. Num vídeo, o casal explicou que decidiram retomar o namoro após a modelo sofrer um aborto espontâneo.

“Ela sofreu um aborto devido ao stress e peço desculpas por tudo o que falei, eu amo-te. Não era a minha intenção. Eu estava com raiva”, disse o cantor, dirigindo-se à noiva.

