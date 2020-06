Reprodução Instagram, DR

Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula mostram ser uns pais 'babados'. O casal não tem perdido uma oportunidade para mostrar momentos em família, que agora cresceu com a vinda de Mel, que irá completar seis meses este mês.

Os atores têm aproveitado estes dias para passear em família na Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, no Alentejo. Esta sexta-feira, a atriz mostrou um desses momentos amorosos que deixou os seguidores completamente 'derretidos'.

>> Paula Lobo Antunes partilha fotografia da filha mais nova e fãs não resistem: "Fofura imensa"

Na imagem pode-se Paula Lobo Antunes com a filha mais nova ao colo enquanto que o marido está no outro lado da janela, num pátio, com a filha mais velha, a pequena Beatriz, de sete anos. "Tanto num quadradinho tão pequeno", escreveu uma internauta.