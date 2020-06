Instagram

Mãe de Pilar, de oito anos, Diana Chaves já falou várias vezes sobre o desejo de aumentar a família, mas para já a atriz contenta-se em mimar os seus sobrinhos gémeos, Aurora e Artur, como pode ver-se na sua mais recente publicação nas redes sociais.

Instagram

A apresentadora do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, brindou os seus seguidores com uma nova fotografia dos bebés, que nasceram no início de outubro do ano passado e os fãs ficaram encantados e sugeriram que ela deveria seguir as pisadas da sua irmã Sara e repetir a experiência da maternidade. “Fica-te muito bem, Diana. E a tua filha também lhe dá jeito”, comenta uma seguidora.

Instagram

Recorde-se que Diana Chaves e o companheiro, César Peixoto, estão juntos há mais de 12 anos e noivos desde 2014. Além de Pilar, o treinador de futebol é ainda pai de Rodrigo, de 14 anos, nascido do anterior casamento com a atriz e apresentadora de televisão Isabel Figueira.