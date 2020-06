1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Dividido entre Itália e Espanha, Cristiano Ronaldo veio a Portugal este fim de semana, acompanhado de Georgina Rodríguez. O jogador esteve num dos seus restaurantes preferidos na cidade portuguesa onde está a construir uma mansão.

Este domingo, Cristiano Ronaldo foi à famosa Boca do Inferno, em Cascais, para almoçar num dos seus restaurantes preferidos: Mar do Inferno. A proprietária, que considera o jogador o seu ídolo, partilhou imagens ao lado do craque nas redes sociais.

Também Georgina Rodríguez colocou uma fotografia ( que pode ver abaixo) com a legenda "Boa Tarde", indicando assim estar em Portugal. É muito provável da modelo seja do terreno onde Cristiano Ronaldo está a construir uma mega mansão na Quinta da Marinha.

Só o lote do terreno custou ao jogador oito milhões de euros. As obras no terreno de mais de 10 mil metros quadrados já arrancaram. Sabe quem é o novo vizinho do jogador? Espreite AQUI!

Ronaldo tem um casa em Marbella, Espanha, vive em Turim, Itália, é dono de um prédio de sete andares no Funchal e é o dono do apartamento mais caro do país, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.