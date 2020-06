1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

“Que semana de loucos. Sobrevivi 🤩💪🏽 Agora vou tentar desligar um bocadinho - casinha, sofá e talvez um copo de vinho 🍷. Boa Sexta, malta. E mantenhamos todos os cuidados .... a luta contra o bicho ainda não está ganha... e só depende da responsabilidade e bom senso de cada um de nós. Beijos”. Foram as três fotografias de Rita Ferro Rodrigues que acompanham esta mensagem que motivaram um comentário menos simpático de uma das suas seguidoras, que a considerou “horrorosa”, e a antiga apresentadora da SIC não perdeu a oportunidade de responder.

“As melhoras para si… Deve ser horrível viver com tanto ódio no coração. Procure ajuda”, contrapôs a mulher do assistente de realização Rúben Vieira.