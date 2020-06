Instagram

“Hoje é o dia do meu mais que tudo ❤️ faz hoje 9 anos! 9 anos de muito amor, este amor que não tem fim e que me dá a maior força cada dia para viver com mais alegria 🙏 sempre com este sorriso único parabéns meu filho”.

Foi com esta mensagem e uma fotografia – rara – do seu filho que Merche Romero assinalou esta data especial nas redes sociais.

António é fruto da anterior relação da antiga apresentadora de televisão com Tó Pereira, mais conhecido por DJ Vibe.