Esta segunda-feira, 8 de junho, é um dia especial para Fernanda Serrano. Maria Luísa, uma das filhas da atriz, completa 11 anos. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com várias imagens da menina.

"Faz hoje 11 anos, nasceste tu, meu Grande Amor! Obrigada pelo que nos vieste dar com os teus dons da Partilha, Bondade e Generosidade! És a minha Luz! Parabéns Maria Luísa... meu eterno bebé presente de vida", escreveu Fernanda Serrano, provando ser uma mãe orgulhosa.

Recorde-se que foi dois meses depois do nascimento de Maria Luísa que Fernanda Serrano foi diagnosticada com cancro da mama, doença que ultrapassou com sucesso. Além da menina, a atriz é mãe de Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, e Caetana, de quatro, fruto do anterior casamento com Pedro Miguel Ramos. Veja aqui a mensagem que o empresário dedicou à filha.

