Cláudia Vieira não quis deixar de assinalar o aniversário do namorado nas redes sociais. João Alves celebrou os seus 35 anos, na Costa Vicentina, em família, e teve direito a uma mensagem especial da atriz da SIC.

Reprodução Instagram, DR

"Hoje é um dia especial.Muitos parabéns meu amor, meu companheiro, meu tudo! Amo-te muito", escreveu Cláudia Vieira. O namorado da atriz surge na praia com Caetana ao colo, a primeira filha de ambos, de seis meses. Também, Maria, fruto do relacionamento anterior da atriz com Pedro Teixeira, esteve presente no Algarve.

