Jessica Athayde deixou uma mensagem especial dedicada ao irmão nas suas redes sociais.A atriz partilhou ainda uma fotografia ao lado do irmão dez anos mais velho.

"Esta publicação post pode durar cinco minutos porque o meu irmão é capaz de me obrigar a apagar esta fotografia dele. E é melhor respeitar porque mesmo com uma diferença de dez anos de idade, se for preciso ainda me tranca na dispensa da cozinha durante duas horas como fazia quando eu era uma adolescente insuportável", começou por recordar.

Reprodução Instagram, DR

Nas redes sociais, a atriz confessou que só se chateou com irmão Nicky."Fiquei de cama durante dias, arruinada de tristeza. Passou rápido porque ele percebeu que eu tinha toda a razão", recorda com humor.

