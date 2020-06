Reprodução Instagram, DR

Inês Herédia é uma mãe 'babada'. Prova disso são as fotografias dos filhos gémeos, Luís e Tomás, que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta sexta-feira, 5 de junho, a atriz partilhou uma enternecedora fotografia em que surge a abraçar um dos meninos.

Entretanto, entre os vários comentários à publicação, multiplicaram-se os elogios, destacando-se o de Maria Cerqueira Gomes, que escreveu: "Não há melhor", acrescentando um emoji de um coração.

Recorde-se que Luís e Tomas, de 17 meses, são fruto do casamento da jovem com Gabriela Sobral. As duas trocaram alianças em fevereiro de 2018, e, dez meses depois, deram as boas-vindas aos dois primeiros filhos.

Reprodução Instagram, DR