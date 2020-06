Maria Rueff sofreu no final do ano passado um enfarte do miocárdio e até à data ainda só tinha falado sobre o assunto nas redes sociais, inclusive contou como foi a filha que lhe salvou a vida. Esta segunda-feira, dia 1, a atriz assinalou o seu aniversário com uma imagem da infância.

"Dia da Criança e dia de aniversário. 48 anos já, e que felicidade poder comemorá-los com a certeza que tenho comigo quem mais amo. Os que ainda estão fisicamente ao meu lado e os que mesmo partindo, se mantiveram vivos nas inspirações que me deixaram. ( “Tantas almas a rir dentro da minha...” como diria Florbela Espanca ) É com eles que brindo este ano, especialmente grata, à vida e ao amor!", escreveu nas redes sociais.

“Perdi um irmão com o mesmo caso. Há uma forte componente genética, mas há também uma vida de profundo stress. As nossas vidas parecem cor de rosa, divertidas, então de comediantes, mas são vidas de profundo stress”, revelou a uma entrevista à rádio Renascença.

»» Maria Rueff partilha imagem rara da filha para celebrar aniversário