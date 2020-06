Depois de ficar noiva em março deste ano, Madalena Brandão revelou uma outra novidade nas redes sociais. A atriz prepara-se para fazer obras numa casa, em Lisboa, onde vai viver com a sua família. A moradia tem uma história curiosa.

Foi neste bairro, na capital portuguesa, que a atriz, com apenas 22 anos, gravou a novela O Jogo da SIC. Agora, com 40 anos, Madalena Brandão escolheu a mesma casa, que serviu para a produção da novela onde participação, para fazer obras e mudar-se com toda a família. Veja o vídeo acima que mostra a atriz, aos 22 anos, ao lado da casa, na novela da SIC!

"Há 18 anos, gravei uma novela nesta casa e apaixonei-me por este bairro, o Caramão da Ajuda. Sempre sonhei um dia viver aqui, mas nunca imaginei que acabaria por ser exactamente na mesma casa onde gravámos a novela O Jogo (quem se lembra?). Há dois anos, depois de muito procurarmos, quando cheguei à porta desta casa, virei-me para o meu filho mais velho e disse: “É esta a nossa casa!” Nem me lembrava de como era por dentro, mas tive a certeza que iríamos viver aqui. Não me perguntem porquê, mas sabia", afirmou.

"Passámos os últimos 12 anos a construir a nossa família. Nem tudo tem sido perfeito, às vezes foi preciso destruir para voltar a construir, foi preciso tomar algumas decisões mais difíceis para criar alicerces e estarmos onde estamos hoje. Partimos muita 'pedra', crescemos bastante e hoje somos felizes", ressalvou depois de garantir que está pronta para as dores de cabeça inerentes à construção de uma nova casa.

A atriz está noiva de João Correia Pereira e são pais de Duarte, o filho mais velho, e José. O Jogo foi uma novela da SIC conta a história de uma matriarca de uma família da alta sociedade que morreu sem deixar qualquer herdeiro directo. A leitura do testamento informa que sua fortuna ficará para o vencedor de um jogo. A partir daí, os prováveis três herdeiros fazem de tudo para o vencer.

Acima, espreite uma cena da novela em que Madalena Brandão, com 22 anos, sai da casa da casa que agora comprou.