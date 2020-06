1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Foi no início de março que Diogo Piçarra e Mel Jordão deram as boas-vindas à primeira filha, a pequena Pénelope. Desde então, tanto o artista como a maquilhadora têm brindado os seus seguidores nas redes sociais com imagens da menina e, no Dia Mundial da Criança, que se assinalou esta segunda-feira, 1 de junho, não foi exceção. Mel Jordão partilhou várias fotografias da filha para assinalar a efeméride e mostrou como a menina, de três meses, está crescida.

"Oi pessoal, se quiserem ter uma bebezinha linda como eu mandem DM para o útero da minha mamã", escreveu, em tom de brincadeira na legenda da publicação, acrescentando: "Feliz Dia da Criança".

Entre os vários comentários à publicação não tardaram os elogios à pequena Penélope e houve até quem salientasse as semelhanças da menina com a mãe. "Ela é igualzinha ti"; "A cara da mãe" ou "O Diogo perdeu essa luta, a Penélope é a tua cara".