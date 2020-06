Reprodução Instagram, DR

Ninguém ficou indiferente à morte trágica de George Floyd, um afro-americano que perdeu a vida nas mãos da violência policial. Como muitas outras celebridades Khloé Kardashian também se manifestou quanto ao caso e disse temer pelo futuro da filha, True, de 2 anos, fruto da relação com Tristan Thompson.

“Como muitos de vocês, estou com raiva, de coração partido e com nojo pelo assassinato de George Floyd. Já vimos isto muitas vezes. Os negros têm sido discriminados, vitimados e assassinados por muito tempo e demonstraram resiliência sobre-humana diante de adversidades constantes”, começou por dizer.

Depois a 'socialite' desabafou que teme pela segurança da filha. “Parte-me o coração pensar que os pais precisam ensinar os filhos a permanecer vivos. Nenhum pai deve temer pela segurança do seu filho toda a vez que sai pela porta todas as manhãs”, disse. E acrescentou: “Nenhuma mãe deve viver com medo assim, e enquanto penso na minha própria filha, nos meus futuros filhos e todos os os nossos filhos, sei que precisamos criar um futuro melhor para eles. Um [futuro] cheio de amor, luz e compaixão, não um cheio de ódio e ignorância.”

"Juro continuar a ensinar a minha filha todos os dias e com todas as oportunidades que tiver, a amar os outros, independentemente da cor de sua pele, sexualidade ou crença religiosa", afirmou.

O incidente provocou vários protestos nos EUA, onde milhares de pessoas sairam às ruas para se manifestarem - alguns de forma violenta - contra a brutalidade policial e o racismo. "As pessoas não nascem racistas, elas aprendem essas crenças e devemos fazer a nossa parte para interromper esse ciclo e pôr um fim ao racismo neste país. Continuo a orar por igualdade para todos, compreensão e amor, e espero que juntos possamos ajudar a obter justiça para George e para a sua família e para todo o americano negro que foi assassinado, maltratado, abusado e ignorado", rematou.