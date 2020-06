1 / 8 Instagram 2 / 8 Instagram 3 / 8 Instagram 4 / 8 Instagram 5 / 8 Instagram 6 / 8 Instagram 7 / 8 Instagram 8 / 8 Instagram

“Nasceu a 1 de Junho de 2017, adora apanhar ovos, papelvas (papoilas), azedas, tratores, aviões, andar às cavalitas, usar óculos, andar de carro e de enfiar as mãos no que não conhece e no que não pode. Dá muito trabalho e muita felicidade. Parabéns oh maluco. Quando tiveres idade para um Instagram vem cá ver isto e vê a vida maravilhosa que temos por tua causa”. Foi com estas imagens e fotografias inéditas do pequeno Benjamim, que ilustram bem o seu lado mais traquina, que Diogo Clemente assinalou nas redes sociais esta data tão importante para a família.

O músico e a companheira, Carolina Deslandes, são ainda pais de Santiago, de quatro anos, e Guilherme, de 18 meses.

Este domingo, 31 de maio, a artista também ‘derreteu’ os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia dos três rapazes. “Na primeira entrevista que fiz na SIC na altura do ídolos perguntaram-me : ‘qual é o maior sonho da tua vida?’. E eu respondi: ‘ter uma casa grande com putos a correr por todos os lados’. Passaram 10 anos. ❤️ Lucky me”, escreveu na legenda.