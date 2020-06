Reprodução Instagram, DR

Desde que foi mãe, há cerca de um mês, têm sido várias as vezes que Carolina Patrocínio partilha com os seguidores fotografias amorosas do filho mais novo, Eduardo.

Este domingo, 31 de maio, a apresentadora da SIC partilhou novas fotografias do bebé recém-nascido e revelou estar obcecada pelo filho.

"De zero a dez.. Quão obcecada estou? 💙", escreveu na legenda do conjunto de fotografias que pode ver abaixo.

Nos comentários quem se apressou a responder foi a irmã Inês Patrocínio que acrescentou: "Estamos todos obcecados".

