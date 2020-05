Instagram

“Já com saudades do Alentejo e só passaram duas semanas 😅😇”, escreveu Isabela Valdeiro no Instagram, na legenda de uma fotografia onde exibe a sua boa forma física num biquíni branco.

A publicação conquistou muitos ‘gostos’ e foram muitos os internautas que comentaram, nomeadamente o namorado da atriz, José Mata, que atualmente podemos ver no papel de Duarte Blanco na novela Nazaré. O ator deixou o emoji ‘brasa’ na caixa de comentários.

Os primeiros rumores de romance entre os dois atores da SIC surgiram no verão passado, mas só na gala dos Globos de Ouro, no final de setembro, assumiram que estavam juntos e felizes.