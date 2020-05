Reprodução Instagram, DR

Daniela Ruah é uma mãe orgulhosa. River, o filho mais velho da atriz, passou oficialmente para o primeiro ano de escolaridade. Uma conquista que a artista fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais, esta sexta-feira, 29 de maio.

"Há mais de dois meses que andamos a praticar a escolaridade em casa e hoje todo esse trabalho culmina numa graduação. O River passou oficialmente para a 1.ª classe e tenho tanto orgulho! Amadureceu tanto e só este ano melhorou tantas habilidades importantes", começou por escrever.

Reprodução Instagram, DR

"E tenho de agradecer à professora dele, a Mrs V por exceder as expectativas para manter os alunos em forma e a aprender online. Demonstrou tanto amor e carinho para com os estudantes enquanto cuidava dos próprios filhos pequenos em casa também. Estamos eternamente gratos por todos os professores", rematou.

Recorde-se que além de River, de seis anos, Daniela Ruah é mãe de Sierra Esther, de quatro. As duas crianças são fruto do casamento da atriz com David Paul Olsen.