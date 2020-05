Reprodução Instagram, DR

Após rumores de separação, Carolina Deslandes mostra que a relação com Diogo Clemente vai de 'vento em popa'. Esta sexta-feira, 29 de maio, a artista brindou os fãs com uma romântica fotografia ao lado do companheiro, deixando em emoji em forma de coração na legenda da imagem.

Entre os comentários à publicação, não se fizeram esperar os elogios ao casal que está junto há cerca de quatro anos. Que lindos”, “Para a vida toda”, “Lindo casal” ou "Ficam mesmo bem", escreveram alguns internautas.

Recorde-se que Carolina Deslandes e Diogo Clemente são pais de três meninos: Santiago, de três anos, Benjamim, de dois, e Guilherme, de um.

Reprodução Instagram, DR