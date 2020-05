Instagram

Assim como tantos outros famosos, nacionais e internacionais, Nilton também se pronunciou quanto ao caso de George Floyd, um homem afro-americano que morreu após ter sido mantido durante cerca de nove minutos no chão com um joelho de um polícia sobre o seu pescoço. Apesar do pedido de ajuda, os agentes da autoridade nada fizeram como se pode ver num vídeo gravado por transeuntes.

As palavras do humorista quanto ao triste incidente não foi visto com bons olhos por parte de um internauta que fez questão de enviar uma mensagem a Nilton a expressar a sua opinião. Porém, Nilton considerou-a de caráter racista e partilhou-a na sua conta de Instagram.

"Espero que quando for um negro a matar um branco, tenha também uma linha para escrever, caso contrário você é exatamente aquilo que está a chamar aos outros. Já agora, quando forem fazer manifestações de protesto, espero que lhe queimem o carro e assaltem a casa apenas para protestar. Talvez uma mudança de perspetiva não lhe ficasse mal. Ou talvez mudar de lentes", escreveu o internauta.

Nilton decidiu então dar uma resposta: "Caro Fernando, antes de lhe explicar, deixe-me dizer-lhe que você é racista. É o nome disso que sente. Depois, eu não coloquei a questão como racial, sequer. Não interessa a cor. O que aconteceu foi um ser humano matar outro, ponto. Estava ali uma pessoa a pedir ajuda, que não resistiu sequer para ser preso e foi morto. Não é preto, branco, amarelo ou azul. É uma pessoas, e as pessoas são todas iguais. Pelo menos no meu mundo", disse.

A imagem da troca de mensagens gerou indignação por parte dos seguidores do humorista, inclusive de um colega de profissão: "Acho que devias ter exposto o nome da pessoa que te enviou o mail! Isto nem sequer é racismo este senhor não tem um pingo de humanidade!", afirmou Marco Horácio. Em contrapartida, um internauta achou que não expôr o nome da pessoa em questão foi a atitude mais correta: "Fizeste bem omitir, violência gera violência. Sinais dos tempos que nem são novos, ideais que apenas adormeceram e despertam de novo", comentou.

