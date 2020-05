1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

O programa das manhãs da SIC desta sexta-feira, 29 de maio, foi absolutamente inédito. Cristina Ferreira tinha prometido uma grande surpresa e cumpriu: a emissão de hoje começou com um drive in no parque de estacionamento do estúdio de Carnaxide, onde não faltaram famosos nem animação musical (veja fotos e vídeo aqui).

Já depois do final do programa, Daniel Oliveira elogiou a apresentadora nas redes sociais. “A mulher sonha, a obra nasce! O primeiro drive in da televisão portuguesa já aconteceu! O Programa da Cristina a fazer história mais uma vez”, escreveu. E Cristina Ferreira respondeu: “Juntos ❤️”.