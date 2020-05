Instagram

“Meu adorado neto Duartinho, finalmente tens nos teus braços o teu irmãozinho, o teu melhor amigo, o que te vai achar um verdadeiro herói, o que vai querer ser como tu!

Desejo para os dois o melhor do melhor💪💪e que eu vos possa sempre acompanhar nesta maior bênção de amor que é a de vos ter como netos ! Sou a avó mais sortuda e babada do universo ❤️❤️”, escreveu Bibá Pitta no Instagram, na legenda de uma fotografia dos seus dois netos, Duarte, de três anos, e António Maria, que nasceu no passado dia 19 de maio.

Os meninos são fruto do casamento da filha mais velha da socialite, Maria Pitta Paixão, com Guilherme Paixão.

Espreite abaixo um vídeo amoroso de Bibá a dar banho ao bebé: