1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Sanne Lopes decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com novas imagens do filho mais velho, o pequeno Kai. A mulher de Éder Lopes mostrou várias imagens do menino, de quase dois anos, a ajudá-la na cozinha. Imagens, que estão a fazer as delícias dos seguidores da manequim belga nas redes sociais.

Recorde-se que Sanne e Éder Lopes estão a viver uma fase especial. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo filho, que de deverá nascer dentro de dias.

A manequim e o futebolista português ficaram noivos em maio de 2017 e casaram dois meses depois numa cerimónia privada, que decorreu no Algarve. Kai, o primeiro filho, nasceu em agosto do ano seguinte.