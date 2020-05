Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de março que Pimpinha Jardim e Francisco Spínola deram as boas-vindas ao terceiro filho, o pequeno Tomás. Desde então, a filha mais velha de Cinha Jardim tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens do bebé.

Esta quinta-feira, 28 de maio, a repórter da TVI partilhou uma enternecedora fotografia do menino a dormir no colo do pai.

"Hora da sesta", escreveu na legenda da imagem, que rapidamente conquistou inúmeros elogios, incluindo de rostos bem conhecidos com Tânia Ribas de Oliveira, Sofia Ribeiro e Cuca Roseta.

Recorde-se que Pimpinha Jardim e Francisco Spínola são também pais de Francisco e Raúl.

