Malvino Salvador é um pai babado! O ator brasileiro tem o habito de mostrar nas redes sociais as suas aventuras com os filhos e com a mulher, Kyra Gracie. Desta vez, Malvino fez saber que viria aí outra grande aventura: ser pai pela quarta vez!

O ator da Globo, de 44 anos, partilhou uma imagem com a esposa e as duas filhas, Ayra, de cinco anos, e Kyara, de três, com um teste de gravidez. "Apesar do mundo estar a passar por um momento bem complicado, queremos partilhar uma boa notícia com vocês! (...) Família Gracie Salvador está a crescer!!!! Clearblue confirmou, estamos gráááááávidos!", lê-se na legenda de uma publicação.

Recorde-se que Malvino ainda é pai de Sofia, de 10 anos, fruto do relacionamento anterior com Ana Ceolin.

