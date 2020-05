Instagram

Mafalda Matos partilhou nas redes sociais a revolta que sente face à notícia da morte da sua avó materna. “A minha avó morreu. Não estou bem. Estou triste. Zangada. E tenho saudades dela…”, escreveu a atriz na legenda de uma imagem partilhada no Instagram, onde se lê: “Está tudo bem em não estar bem”.

Mais tarde, na mesma rede social, Mafalda Matos publicou uma fotografia de ambos e voltou a dedicar o seu amor: “A matriarca morreu. A Avó. A Mãe. A Irmã. A Tia. Dos vivos que cá ficaram. No entanto do outro lado... Ela é a filha, a neta, a Mulher companheira de quem já partiu. Vó... A última coisa que te disse foi ‘tenho saudades tuas!’. Ai que m*. Vó! A última vez que te abracei foi dia 5 de Março... Tenho saudades Vó!! M*! A minha avó dizia asneiras. A minha avó era a melhor Avó Maria do Mundo!!!!! Amo-te tanto...”. (Leia aqui a mensagem completa)