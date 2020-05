Instagram

Sara Barradas decidiu aproveitar as altas temperaturas que se têm feito sentir no nosso país para ir praia e levou uma companhia especial: a filha, Lua, de um ano. Um momento que a atriz fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais através de várias fotografias.

"Os primeiros 30 minutos de praia do ano foram hoje. A Lua adorou chafurdar na areia", escreveu.

Recorde-se que a menina é fruto do casamento da atriz com José Raposo.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR