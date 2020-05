Esta segunda-feira, 25 de maio, foi um dia especial para Luciana Abreu. A cantora e atriz completou 35 anos. Uma data que Luciana Abreu fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia especial, conforme pode ver mais abaixo.

Acompanhada pelas quatros filhas, Lyonce, Lyannii, Amoor e Valentine, a artista mostrou-se a soprar as velas e deixou ainda uma mensagem de agradecimento dirigida a amigos, fãs e familiares.

"Queridos do meu coração, fãs, público, amigos, familiares, sim... a todos vós

eu agradeço, o vosso carinho, amor, solidariedade, generosidade, proteção, confiança, companhia ...

Obrigada por existirem e por fazerem parte das nossas vidas.

Os meus 35 anos ( 21 lado a lado ).

Recorde-se que Lyonce, de nove anos, e Lyannii, de oito, são fruto do primeiro casamento de Luciana Abreu com Yannick Djaló. Já as gémeas Amoor e Valentine, de dois anos, são fruto do antigo relacionamento com o guia turístico Daniel Souza.

Reprodução Instagram, DR