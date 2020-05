Instagram

“Talvez o grande público não a conheça mas, no meio teatral, Maria João Rocha Afonso é um nome altamente reconhecido e respeitado. Professora, tradutora e dramaturgista, MJRA colaborou em múltiplos projectos e com várias companhias de teatro, ao longo de mais de 30 anos. Uma mulher que formou e inspirou gerações, com uma energia e uma paixão pelo teatro contagiante, e uma ética profissional que nos serviu e servirá de exemplo por muito tempo. Acima de tudo uma amiga atenta e incansável, mesmo quando, silenciosamente, travava as suas próprias batalhas. Querida MJ, estarás sempre connosco... Obrigado por tudo. RIP 🙏❤️”, escreveu Diogo Infante nas redes sociais, onde também partilhou uma fotografia da sua amiga.

