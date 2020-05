Marta Andrino decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz partilhou uma enternecedora fotografia em que sua mãe, Carla Andrino, surge acompanhada pelos seus dois filhos, Manuel e António. Uma imagem que levou Marta Andrino a evidenciar as suas semelhanças com a progenitora.

"Tenho dúvidas de quem é que está nesta fotografia, se eu se a minha mãe", brincou.

Entre os vários comentários à publicação também foram várias os internautas que salientaram as parecenças entre mãe e filha, deixando ainda vários comentários elogiosos. “Iguais”; “Amor verdeiro” ou “Uma avó muito feliz com os seus netos” foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores de Marta Andrino.

Reprodução Instagram, DR