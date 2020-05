Reprodução Instagram, DR

Apesar do escândalo sexual que tem como figura central o milionário Jeffrey Epstein, parece que Sarah Ferguson e o ex-marido, o príncipe André, que abandonou as funções públicas depois de se ver envolvido no caso, continuam a ter uma excelente relação.

A verdade é que o antigo casal separou-se em 1992 e quatro anos depois divorciou-se, mas continuam a apoiar-se mutuamente. Passaram 23 anos após o divórcio e a ex-duquesa de York e o filho de Isabel II continuam a viver juntos.

A assistente de Sarah partilhou as primeiras imagens de André após ter renunciado aos seus deveres reais. Nas fotografias pode-se ver o antigo casal num ato de solidariedade a preparar a entrega de doces ao Hospício Thames de Windsor, durante a pandemia do novo coronavírus.

"A família de York é uma unidade maravilhosa e firme e, devido a esta crise, estão a ajudar continuamente os outros. Temos muito orgulho neles", escreveu Antonia Marshall nas redes sociais.

Reprodução Instagram, DR