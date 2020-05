Instagram

Esta segunda-feira, 25 de maio, é um dia especial para Catarina Furtado. Maria Beatriz, a filha mais velha da apresentadora, completou 14 anos. Uma data que Catarina Furtado fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração muito especial dedicada à filha.

"Meu amor maior. Minha papoila doce, inquieta, conciliadora, que está a descobrir a vida degrau a degrau com muitas gargalhadas e danças", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que se pode ver uma das mãos de Beatriz.

"A minha papoila terá sempre a minha mão que serve para indicar o caminho mas também para agarrar com a maior força de todas, a da proteção que se deseja eterna. Não podia estar mais feliz com a filha que me nasceu. Obrigada e Parabéns pelos 14 anos minha adolescente preferida", rematou.

Recorde-se que Maria Beatriz, tal como João Maria, de 12 anos, são fruto do casamento de Catarina Furtado com João Reis. O ator é ainda pai de Maria, de 23 anos, e Francisco, de 18, fruto de anteriores relacionamentos.

Reprodução Instagram, DR