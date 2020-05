Instagram

Este fim de semana de sol e calor foi, para muitos, a ocasião perfeita para ir dar o primeiro mergulho do ano no mar. A família Patrocínio preferiu desfrutar da piscina e do jardim, como mostrou Carolina Patrocínio no seu Instagram.

“Parabéns à minha duplinha de irmãs do meio. Hoje foi mais um dia em que festejámos todas juntas o mulherio GEMINI e o melhor mês do ano! Obrigada por serem as melhores irmãs, conselheiras, companheiras, defensoras que poderia ter. God bless u”, escreveu a apresentadora do Fama Show, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado de Rita e Inês, e referindo-se ao facto desta última ter comemorado o seu 28.º aniversário.

Reprodução Instagram, DR

A caixa de comentários do post rapidamente se encheu de elogios à boa forma física das três irmãs – especialmente de Carolina, que foi mãe de Eduardo no passado dia 20 de abril – e os fãs realçaram o facto de todas terem herdado os genes da mãe, Teresa Vieira de Almeida. “Se alguma vez diria que aquela senhora tinha tido seis filhas 😁”, começa por dizer uma seguidora da apresentadora. “Exato. 6 filhas e tudo no sítio. Agora se percebe de onde vem a genética herdada pelas manas Patrocínio”, completa outra. “A genética dessa família é muito boa👏👏👏👏 Todas lindas”, considera ainda outra internauta.