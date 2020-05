Instagram

Este domingo, 24 de maio, Ana Malhoa partilhou nas redes sociais uma fotografia que está a dar que falar. A artista, de 40 anos, exibe um rosto bastante diferente, o que deixou os seus fãs perplexos. “Mudou completamente a cara. Ninguém diria que é a Ana Malhoa”, “Nem parece ela” ou “Está tão diferente”, lê-se nos comentários da publicação que pode ver abaixo.

De facto, na imagem em causa, a cantora parece ter as maçãs do rosto bem mais salientes que o habitual, mas, para já, não houve qualquer comentário da sua parte no que toca aos rumores de uma possível intervenção estética.