Cristiano Ronaldo Júnior, tal como pai, gosta de mudar de penteado. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo surgiu numa nova foto de família com um penteado bem diferente do habitual.

Na imagem partilhada pelo jogador da Juventus, o menino de nove anos tem agora tranças por todo o cabelo (vejas as imagens abaixo). Recorde-se que, para além do talento para o futebol, Cristianinho, como é carinhosamente apelidado pela família, também gosta de vestir roupas idênticas às do pai.

