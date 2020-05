Instagram

“O melhor do mundo”. Foi esta a legenda escolhida por Cristiano Ronaldo para definir a sua última fotografia de família, tirada na mansão onde vive, em Turim, Itália. E embora a imagem cative os seus seguidores por ter reunidos os seus filhos – Cristiano, de nove anos, os gémeos Eva e Mateo, de quase três, e Alana, de dois – há outro pormenor que chama a atenção: a incrível vista panorâmica da sala de CR7.

Recorde-se que o internacional português mora numa luxuosa mansão que, embora esteja situada no centro da cidade, está protegida de todos os olhares indiscretos, por sebes, árvores, câmaras de vigilância e seguranças à volta da propriedade. A casa situa-se nas costas da capela Gran Madre di Dio, um dos locais mais visitados e emblemáticos da cidade, e de um lado tem vista para as colinas e do outro para o rio. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport descreve-a como “um lugar que deixa Turim aos pés de Cristiano Ronaldo”.