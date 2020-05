Já falta pouco para Débora Monteiro conhecer, finalmente, as filhas gémeas. A atriz completou 31 semanas de gestação e fez questão de assinalar a data como uma imagem especial, em que exibe, orgulhosa, a barriga de grávida, conforme pode ver mais abaixo.

"Hoje saímos, fomos apanhar um bocadinho de sol, de vitamina D e respirar ar puro. Claro que deu para tirar umas fotografias e ele sabe como me fazer sentir bem. Ele não é fotógrafo, eu estou na fase em que só me sinto inchada, mas mesmo assim lá me convenceu e ainda bem que o fez. 31 semanas cheia de vaidade da minha barriga e como ele nos vê", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que as duas meninas - cujo nascimento está previsto para o próximo mês - são fruto do relacionamento, de oito anos, da atriz com Miguel Mouzinho.

Reprodução Instagram, DR