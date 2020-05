Instagram

Jorge Corrula está prestes a regressar ao trabalho, mas antes teve de se submeter ao teste de despiste do novo coronavírus e mostrou tudo nas redes sociais.

“Teste Covid-19. Não faço comentários, tudo o que acontece no vídeo foi sob a influência de uma zaragatoa...😳”, escreveu o ator no Instagram, onde partilhou um vídeo desse momento.

“Custou muito?”, questionou a técnica que realizou o teste, que não conteve os risos com a resposta do ator: “É uma espécie de sodomia ao contrário”. “Essa ainda não tinha ouvido”, comentou a mulher. E Jorge Corrula completou: “Acabei de ser sodomizado pelo nariz. Oh, meu Deus, não fica um Covid fica uma doença venérea qualquer”.