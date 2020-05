Depois da notícia de que Dolores Aveiro teria deixado de seguir Georgina Rodríguez nas redes sociais, a mãe de Cristiano Ronaldo voltou fazê-lo e até comentou a nova fotografia da nora (que pode ver acima).

Esta quinta-feira, dia 21, Georgina Rodríguez partilhou uma nova fotografia que mereceu a atenção de Dolores Aveiro. A matriarca da família comentou a fotografia com um 'beijinho' em forma de emoji.

Mas o comentário, bem como seguir a nora, só aconteceu depois das notícias na imprensa nacional, que especulavam a razão de Dolores ter deixado de seguir Georgina nas redes sociais, dado que não é a primeira vez que isso acontece.

Recorde-se que a família esteve unida no Funchal a morar num apartamento, antes do jogador da Juventus sair do prédio com Georgina Rodríguez e os filhos para uma nova vivenda de luxo. O jogador, Georgina e os filhos já se encontram novamente a viver em Turim.

O Correio da Manhã refere que ambas estariam já zangadas na festa da sobrinha de Ronaldo, Alicia, no Funchal. Um vídeo nas redes sociais mostrava um grande distanciamento entre a matriarca e a namorada do craque. Veja o momento no vídeo abaixo.