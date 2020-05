Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já regressaram a Turim depois de dois meses no Funchal. Durante esse período partilharam a casa ao lado de Dolores Aveiro e restante família. Agora, a matriarca da família Aveiro deixou de seguir a namorada do filho nas redes sociais.

»» Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fotografados a passear com os filhos pelas ruas do Funchal

Não é a primeira vez que tal acontece, mas nos últimos meses Dolores Aveiro via e colocava 'gostos' na fotografias de Georgina. Inicialmente a família de Ronaldo viajou para a ilha para visitar Dolores Aveiro, que sofreu um AVC no início de março, mas o avanço galopante que a pandemia registou em Itália fez com que se instalassem por algumas semanas.

Em abril, o jogador da Juventus saiu do prédio com Georgina Rodríguez e os filhos para uma nova vivenda de luxo. Será que o facto de Dolores Aveiro deixar de seguir Georgina nas redes sociais é sinal de que há um desentendimento?

O Correio da Manhã refere que ambas estariam já zangadas na festa da sobrinha de Ronaldo, Alicia, no Funchal. Um vídeo nas redes sociais mostrava um grande distanciamento entre a matriarca e a namorada do craque. Veja o momento no vídeo abaixo.