Foi um momento de surpresa genuíno e em direto. Cristina Ferreira emocionou-se ao elogiar, de forma espontânea, o trabalho de João Baião durante a emissão desta quinta-feira, dia 21.

Depois de uma reportagem exibida no programa das manhãs da SIC, sobre o reencontro de familiares num lar de idosos, depois de dois meses sem se verem, Cristina Ferreira, já emocionada, dirigiu-se a João Baião que se comoveu as imagens mostradas.

"Tenho que te agradecer. É de uma humildade tremenda aquilo que tens feito na minha casa. Tu levas muitos anos disto, João. E entras aqui só para um boneco, só para dizer umas coisas. Sei que é com todo o gosto mas é de uma generosidade muito rara de quem cá anda há muito tempo a fazer isto. Espero que este país continue a aplaudir-te como mereces. És mesmo das melhores pessoas que eu já conheci" disse a apresentadora. Espreite o vídeo do momento acima!

Recorde-se que a mãe de João Baião, Maria Luísa, morreu na véspera de aniversário do apresentador, a 7 de outubro, exatamente nove anos depois da morte do pai do apresentador.