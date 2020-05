Instagram

“Vim buscar a minha menina! Agora vamo-nos amar até fazer fuuume! Yeaaaahhhh!”, escreveu João Paulo Rodrigues no Instagram, onde partilhou uma imagem da sua mais recente aquisição, uma Harley Davidson.

Instagram

Na caixa de comentários da publicação há muitos comentários de amantes de motas, que se mostram rendidos à escolha do apresentador de televisão. “Que linda!”, “Linda máquina! Com uma destas em casa mudava-me de vez para a garagem!” ou ainda “Fantástica e linda. Muito boa escolha”, lê-se.

Contudo, há também fãs que se mostram preocupados com João Paulo Rodrigues e deixam alerta: “É linda, mas agora é preciso muito juízo e cuidado!”.

Recorde-se que o rosto da SIC tem estado afastado do pequeno ecrã nos últimos tempos. Depois de terminar as gravações da série de sucesso Golpe de Sorte, participou no programa A Máscara. Entretanto, João Paulo Rodrigues também tem aproveitado estes momentos mais tranquilos na sua vida televisiva para abraçar um novo desafio: tirar um curso de piloto de avião.