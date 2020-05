Cláudio Ramos foi o convidado desta terça-feira, 19 de maio, de Carina Caldeira, no programa Glitter Late Night. Além dos desafios profissionais, o apresentador explicou o motivo de não aparecer ao lado do namorado, Diogo Faria.

Com uma relação discreta que dura há três anos e que foi tornada pública em 2019, Cláudio Ramos refere que foi o ator que escolheu não trazer o mediatismo à relação.

"Está tudo ótimo. Se tu tens uma relação com alguém e esse alguém não gosta de exposição, por muito que te custe tu tens que fazer um esforço e respeitar", começou por dizer o comunicador.



"Acho a vida do Diogo tão invadida por minha causa. Sinto-me, às vezes, culpado. Não tenho que esconder mas não tenho que exibir", confessou à apresentadora do Porto Canal.

Reprodução Instagram,DR