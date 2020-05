Marcos Chuva está de luto. O atleta olímpico do Benfica terá encontrado a avó, de 87 anos, morta em casa no Bairro dos Pescadores, em Cascais.

A notícia avançada pelo Correio da Manhã relata que foi o atleta percebeu que Francelina Santos não abria a porta, apesar de Marcos Chuva ouvir o barulho da água a correr na cozinha.

Segundo o jornal, a avó do atleta terá morrido com uma facada no pescoço. O primeiro alerta terá sido dado pela cabeleireira, esta terça-feira, 19, que tinha combinado uma hora para atender a idosa em casa.

A análise preliminar deu conta de que Francelina poderia já estar morta desde segunda-feira.