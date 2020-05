White Lines é a nova série da Netflix, do mesmo criador de A Casa de Papel, e que conta com Nuno Lopes como protagonista. O projeto conta ainda com Rafael Morais e Paulo Pires, que surge totalmente nu na sua primeira cena.

As imagens surgiram numa publicação no Twitter do serviço de streaming que deixou uma pergunta provocadora aos fãs da série que alcançou o primeiro lugar em Portugal, Reino Unido, Espanha, Suíça e Holanda.

"Onde é que fizeste pausa em White Lines e porque é que foi aqui?, lê-se na publicação. "Eu fiquei em choque quando vi o Paulo Pires. Afinal há muito 'tuga power' [poder português] nesta série" ou "mais chocada ainda quando percebi que o Paulo Pires tinha mostrado primeiro o 'bumbum' do que as falas", foram alguns dos comentários.

Nuno Lopes encarna o chefe de segurança da família Calafate, uma das mais poderosas de Ibiza, que é um dos braços direitos da personagem da atriz Laura Haddock. O seu objetivo é saber mais sobre o irmão que desapareceu há 20 anos e que agora apareceu morto.