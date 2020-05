Reprodução Instagram, DR

Katia Aveiro tem o hábito de reponder às criticas que os seguidores lhe deixam nas redes sociais e este domingo, dia 17 de maio, não foi diferente. A empresária mostrou algumas questões que estavam maioritariamente relacionadas com o irmão, Cristiano Ronaldo.

"É melhor admitir que ninguém tem interesse em nada do que fazes. Só és alguma coisa, por causa do Cristiano Ronaldo", escreveu um seguidor no Instagram da empresária.

A irmã do craque português não se deixou ficar e respondeu à letra: "Entendem o porquê de bloquear todos os dias gente? É isto! Pobres de espírito, obcecados sem vida, que pena", disse, visivelmente revoltada.