Foi na semana passada que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, revelou o sexo do seu primeiro filho num baby shower que organizou ao lado da mulher e do pai.

Com a mulher, a psicóloga Heloísa Wolf Bolsonaro, Eduardo disparou sobre um balão com sinais de interrogaçção rodeados de outros balões azuis e rosa.

Num baby shower pouco convencional foi revelado que o deputado federal e advogado espera uma menina. Espreite o vídeo acima.