Fernando Gomes, de 63 anos, foi pai pela terceira vez. Bibota, como sempre foi tratado pelos seus admiradores e amigos, é agora pai de uma menina, fruto do seu casamento com Alexandra Afonso.

De acordo com o site Movenotícias, a bebé chama-se Maria Luísa e já foi registada sócia do Futebol Clube do Porto, onde Fernando Gomes brilhou enquanto jogador.

Desde o final de 2019 que o ex-jogador tem vivido um período delicado. Nos últimos meses do ano passado foi-lhe diagnosticado um cancro no pâncreas e, em janeiro deste ano, a filha Filipa, de 32 anos, fruto da antiga relação com Sílvia Nunes da Silva, morreu de forma "repentina e inesperada".

Fernando Gomes é ainda pai de Martim, fruto do seu relacionamento anterior.